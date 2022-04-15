Украине нужно оружие не просто как можно скорее, а сейчас — Зеленский

Киеву нужны средства для сопротивления на востоке Украины, информирует ZN.ua.

Украине нужно оружие не просто как можно скорее, а сейчас — Зеленский
© Офис президента

Украине нужно больше оружия и как можно быстрее, чтобы отразить нападение РоSSии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Соединенные Штаты, Великобритания, некоторые европейские страны — они пытаются помочь и помогают», — сказал он. Но все равно нам это нужно быстрее, быстрее и быстрее. Ключевое слово сейчас».

РоSSийские войска в последние недели отступили от столицы Украины Киева и других центральных и северных частей страны, очевидно, отказавшись от попытки силой захватить всю Украину.

Но сейчас опасения кровавого и длительного конфликта на востоке и юге страны, поскольку президент РоSSии Владимир Путин перефокусирует свою военную кампанию там, чтобы захватить больше территории.

Город Мариуполь — стратегическая цель президента Путина — уже разбит неделями обстрелов роSSийской артиллерии.

Зеленский сказал BBC, что он полагает, что в городе могли быть убиты десятки тысяч.

«Мы также располагаем информацией о том, что, кроме тех десятков тысяч погибших, многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, выдали роSSийские паспорта и увезли вглубь РоSSии — кого в лагеря, кого в другие города. Никто не знает, что происходит с этими людьми. Никто не знает, сколько было убито», — сказал он.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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