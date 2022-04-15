Оккупанты вывесили роSSийский триколор на здании администрации Олешков на Херсонщине, - Рыщук

Захватчики заходят в город.

Оккупанты вывесили роSSийский триколор на здании администрации Олешков на Херсонщине, - Рыщук
Фото: Facebook/Євген Рищук

На здании городской администрации роSSийские оккупанты вывесили флаг РФ, захватчики заходят в город.

Об этом сообщил городской голова Олешков Херсонской области Евгений Рыщук.

По его словам, город почти пуст, многие выехали.

"Сегодня встал вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут работать. РоSSияне сами будут патрулировать... Наш патруль будет работать с россиянами", - сказал Рыщук.

Он призвал тех жителей, которые остались в Олешках, не выходить в город во время комендантского часа.

"Теперь смотрите, кто в комендантский час выйдет, чтобы не закончилось все расстрелом на месте, скажем так", - заметил городской голова.

Евгений Рыщук добавил, что пока нет информации об эвакуации из города.

Впоследствии городской голова Олешков опубликовал в своем Facebook последствия прихода "роSSийских гостей" в коммунальное предприятие "Побут".

Фото: Facebook/Євген Рищук

Фото: Facebook/Євген Рищук

Напомним, россияне всю ночь обстреливали Харьков и Херсонскую область. А накануне захватчики расстреляли в области семерых людей и подорвали дом с погибшими.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство получило доступ к данным курьерской службы, через которую оккупанты отправляли награбленноеПравительство получило доступ к данным курьерской службы, через которую оккупанты отправляли награбленное
Выжили только старики: оккупанты в Андреевке под Киевом убили всех молодых людейВыжили только старики: оккупанты в Андреевке под Киевом убили всех молодых людей
Разбитые крыши и простреленные флаги: во что русские оккупанты превратили Макаров, фотоРазбитые крыши и простреленные флаги: во что русские оккупанты превратили Макаров, фото
"Чувствуют себя обреченными на смерть": оккупанты в отчаянии пытаются избавиться от награбленного в Украине"Чувствуют себя обреченными на смерть": оккупанты в отчаянии пытаются избавиться от награбленного в Украине
"У Шойгу обширный инфаркт" – роSSийский бизнесмен Невзлин"У Шойгу обширный инфаркт" – роSSийский бизнесмен Невзлин
РоSSийские оккупанты открыли зверское "развлечение", перехват СБУ: забрало жизнь не одного украинцаРоSSийские оккупанты открыли зверское "развлечение", перехват СБУ: забрало жизнь не одного украинца
Код нации и оберег постановили уничтожить: оккупанты решили "бороться" с детскими вышиванкамиКод нации и оберег постановили уничтожить: оккупанты решили "бороться" с детскими вышиванками
«Получил серьезные повреждения»: в Черном море полыхает роSSийский крейсер, что известно на данный момент«Получил серьезные повреждения»: в Черном море полыхает роSSийский крейсер, что известно на данный момент
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова из артиллерии, погибли четыре человекаОккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова из артиллерии, погибли четыре человека
Более 100 украинцев убили оккупанты в Сумской области, - ЖивицкийБолее 100 украинцев убили оккупанты в Сумской области, - Живицкий
Последние новости
Подгружаем последние новости