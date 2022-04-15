Оккупанты вывесили роSSийский триколор на здании администрации Олешков на Херсонщине, - Рыщук

На здании городской администрации роSSийские оккупанты вывесили флаг РФ , захватчики заходят в город.

Об этом сообщил городской голова Олешков Херсонской области Евгений Рыщук.

По его словам, город почти пуст, многие выехали.

"Сегодня встал вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут работать. РоSSияне сами будут патрулировать... Наш патруль будет работать с россиянами", - сказал Рыщук.

Он призвал тех жителей, которые остались в Олешках, не выходить в город во время комендантского часа.

"Теперь смотрите, кто в комендантский час выйдет, чтобы не закончилось все расстрелом на месте, скажем так", - заметил городской голова.

Евгений Рыщук добавил, что пока нет информации об эвакуации из города.

Впоследствии городской голова Олешков опубликовал в своем Facebook последствия прихода "роSSийских гостей" в коммунальное предприятие "Побут".

Фото: Facebook/Євген Рищук

Фото: Facebook/Євген Рищук

Напомним, россияне всю ночь обстреливали Харьков и Херсонскую область. А накануне захватчики расстреляли в области семерых людей и подорвали дом с погибшими.