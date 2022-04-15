"Тела даже не забирают": оккупант успел записать свое последнее послание, аудио

перехват, оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Для роSSийского захватчика картинка "великой русской армии" оказалась совсем не радостной.

РоSSийский захватчик оставил предсмертное послание родному брату. Призвал его не ехать на войну в Украину, ведь тогда вернуться домой живым шансов не будет. Об этом стало известно СБУ.

Так, Служба безопасности нашла в телефоне погибшего захватчика голосовое сообщение адресованное родному брату.

перехват, оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Для роSSийского захватчика картинка "великой русской армии" оказалась совсем не радостной.

"Сюда вообще не стоит ехать, брат. Здесь вообще за людей никого не считают, всем по**й. У нас люди, бл*, просто так умирают... их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны, не туда повернул – всем по**й, тебя никто искать не будет", – говорит на записи россиянин.

Он пытается предостеречь своего брата, что с открытым уголовным делом за дезертирство еще можно жить, а единственный путь вернуться с войны в Украине – поехать "грузом 200".


Александра Павленко, politeka.net

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