На уничтоженном крейсере «Москва» могло быть ядерное оружие

На борту подбитого украинскими военными и впоследствии затонувшего флагмана Черноморского флота РоSSии крейсере «Москва» должны быть две ядерные боеголовки. Об этом заявил руководитель проекта в Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook .

«Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту ркр «Москва» есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, этот корабль — носитель ядерного оружия). Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? — Это компетенции СБ ООН , МАГАТЭ...», — написал Клименко.

Он также призвал немедленно приобщиться ликвидации потенциальной угрозы прибрежные государства Черного моря — Турцию, Румынию, Болгарию, Грузию.