Зеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в Украине

Президенты провели телефонные переговоры.

Зеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в Украине
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование роSSийских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!», – написал Зеленский в Twitter.

Отметим, в последнее время президент Макрон отметился рядом пророSSийских заявлений. В частности, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в нашу страну, он до сих пор считает украинцев и россиян «одним народом».

Провел переговоры с Президентом ?? @EmmanuelMacron. Обсудили расследование роSSийских преступлений, сопротивление ?? народу захватчику. Ценим весомую поддержку ??. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся мира в Украине, в Европе!

– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 14, 2022


Ольга Чекис, ZN.ua

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