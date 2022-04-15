Зеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование роSSийских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!», – написал Зеленский в Twitter .

Отметим, в последнее время президент Макрон отметился рядом пророSSийских заявлений. В частности, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в нашу страну, он до сих пор считает украинцев и россиян «одним народом».