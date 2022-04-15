Из братской могилы в Буче эксгумировали 73 тела

Убитых людей нашли у церкви святого апостола Андрея Первозванного.

Из братской могилы в Буче эксгумировали 73 тела
Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Из братской могилы у церкви святого апостола Андрея Первозванного в Буче эксгумировали 73 тела. Об этом агентству УНИАН сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Во время эксгумации присутствовали руководители парламентов Украины, Польши и Чехии.

Также Федорук сообщил, что из 403 тел мирных жителей, убитых роSSийскими войсками за время оккупации, смогли идентифицировать 167 человек. Сейчас идет процесс опознания людей их родственниками и близкими.

Напомним, что вчера главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил Бучу на Киевщине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевщины для сбора доказательной базы совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

После освобождения пригородов Киевщины от россиян стало известно о зверствах оккупантов. Так мэр Бучи сообщил о том, что в братской могиле похоронили 280 человек. Все они – мирные жители. Также по освобожденному от оккупантов городу продолжают находить тела погибших и замученных граждан. Некоторым из них нет 16 лет. Всех этих людей расстреливали русские, убивали выстрелами в затылок. При этом на многих телах были белые повязки, что показывало, что они мирные жители.

В конце февраля прокурор Карим Хан самостоятельно инициировал расследование преступлений РоSSии против Украины. Действия русских военных он квалифицирует как "военные преступления" и "преступления против человечества". Прокурор отметил, что Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда («МУС», или «Суда»), поэтому сама не может передать эту ситуацию в его офис.

По состоянию на 25 марта 41 страна мира обратилась в МУС в поддержку Украины. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назначила своим советником Говарда Моррисона, который 10 лет был судьей суда в Гааге. Он будет консультировать украинскую прокуратуру относительно военных преступлений РФ.

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