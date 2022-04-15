Не следует легкомысленно воспринимать угрозу применения Россией тактического ядерного оружия — Директор ЦРУ

Учитывая недавние поражения роSSийских войск на территории Украины, информирует ZN.ua.

Не следует легкомысленно воспринимать угрозу применения Россией тактического ядерного оружия — Директор ЦРУ
© Минобороны РФ

Директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс заявил, что в США не относятся легкомысленно к возможности применения Россией тактического ядерного оружия, учитывая поражения армии РФ на территории Украины. Об этом он сообщил во время выступления в Технологическом институте Джорджии, пишет CNN.

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и роSSийского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, представляемой потенциальным применением тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", — сказал Бернс.

Он отметил, что ЦРУ "очень внимательно следит за этим", однако подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не фиксируют никаких признаков подготовки такого шага со стороны РФ.

"Хотя мы видели некоторые изменения в риторике Кремля о переходе к высшим уровням ядерной боеготовности, до сих пор мы не наблюдали много практических доказательств такого рода развертываний или военных перемещений, которые подкрепляли бы эту обеспокоенность, однако мы очень внимательно следим за этим", — подчеркнул директор ЦРУ.

В то же время он предупредил, что Владимир Путин все больше изолируется, а его "аппетит к риску растет вместе с усилением контроля над Россией".

"Его круг советников сузился, и в этом маленьком круге никогда не было карьерных повышений в случае выражения сомнений в его суждениях или в его упрямой, почти мистической вере в то, что его призвание — это восстановить сферу влияния РоSSии", — рассказал Бернс.


Максим Царук, ZN.ua

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