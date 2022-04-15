"Будет бронирование": министр рассказал, как мужчины призывного возраста смогут избежать мобилизации

Александр Кубраков

Украинцы призывного возраста смогут легально избежать мобилизации, министр рассказал, как это можно сделать.

К восстановлению разрушенных роSSийскими оккупантами городов будут привлекать мужчин призывного возраста. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам чиновника, пострадавшие в результате войны украинские города можно восстановить в течение двух лет, но для этого нужно финансирование и рабочая сила.

Кубраков не исключает, что мужчин призывного возраста, которых необходимо будет привлечь к строительству придется бронировать:

"Я думаю, что точно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей".

Александр Кубраков

Для человека это означает, что он будет заниматься исключительно теми задачами, для которых забронирован государством и ничем другим, в частности, не подлежит мобилизации.

Напомним, Кабмин объявил о начале восстановления населенных пунктов, которые были разрушены в ходе роSSийской агрессии и которые освобождены от оккупантов. На сегодняшний день основная задача властей – восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях: подача воды, электроэнергии, газа и тепла. Люди, которые потеряли свои дома и имущество в результате войны, должны получить крышу над головой.

Донеччина, Донбач, война, обстрелы


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Заместитель командира "Азова" рассказал о более чем 2 тысячах уничтоженных оккупантов и вражеской техники в МариуполеЗаместитель командира "Азова" рассказал о более чем 2 тысячах уничтоженных оккупантов и вражеской техники в Мариуполе
Преодолеть продовольственный кризис в мире помогут не программы, а уничтожение роSSийских кораблей – замминистра КачкаПреодолеть продовольственный кризис в мире помогут не программы, а уничтожение роSSийских кораблей – замминистра Качка
Украинские пилоты рассказали, что пережили в плену: каждый допрос начинался с путинской пропагандыУкраинские пилоты рассказали, что пережили в плену: каждый допрос начинался с путинской пропаганды
Баканов рассказал, что будет с Медведчуком дальшеБаканов рассказал, что будет с Медведчуком дальше
Задержание Медведчука: в ОП рассказали, что будет дальшеЗадержание Медведчука: в ОП рассказали, что будет дальше
Турция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны ТурцииТурция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны Турции
Уничтожили полевой склад и не только: в ВСУ рассказали об успехах украинских защитников на южном направленииУничтожили полевой склад и не только: в ВСУ рассказали об успехах украинских защитников на южном направлении
Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, где сейчас его жена и пятеро сыновейМэр Львова Андрей Садовой рассказал, где сейчас его жена и пятеро сыновей
"Морги переполнены": глава Луганщины Гайдай рассказал, как и где приходится хоронить погибших"Морги переполнены": глава Луганщины Гайдай рассказал, как и где приходится хоронить погибших
Украинцам рассказали, как легально можно эмигрировать в США без визыУкраинцам рассказали, как легально можно эмигрировать в США без визы
Последние новости
Подгружаем последние новости