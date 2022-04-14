В частности армия оккупантов потеряла четыре танка и одну артиллерийскую систему.

На Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атак. Об этом сообщается в сводее Операции объединенных сил.

"Сегодня, 14 апреля, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника", - говорится в сообщении.

Напомним, что заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) сообщил, что защитники Мариуполя смогли ликвидировать более двух тысяч захватчиков и немало вражеской техники.