На Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атак

В частности армия оккупантов потеряла четыре танка и одну артиллерийскую систему.

На Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атак
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атак. Об этом сообщается в сводее Операции объединенных сил.

"Сегодня, 14 апреля, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника", - говорится в сообщении.

Напомним, что заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) сообщил, что защитники Мариуполя смогли ликвидировать более двух тысяч захватчиков и немало вражеской техники.

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