Новостей.COM ⇒
2022-04-14
На Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атак
В частности армия оккупантов потеряла четыре танка и одну артиллерийскую систему.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
На Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атак. Об этом сообщается в сводее Операции объединенных сил.
"Сегодня, 14 апреля, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника", - говорится в сообщении.
Напомним, что заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) сообщил, что защитники Мариуполя смогли ликвидировать более двух тысяч захватчиков и немало вражеской техники.