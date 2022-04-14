Упал крест, удержан меч: памятник архангелу Михаилу на площади в Бородянке чудом уцелел после обстрелов

Упал крест, удержан меч: памятник архангелу Михаилу на площади в Бородянке чудом уцелел после обстрелов

Памятник архангелу Михаилу, которому русские орки прострелили голову, смог чудом уцелеть.

Бородянка стала городом символов после массовых обстрелов оккупантов и уничтоженных домов мирных жителей. Именно здесь русские войска обстреляли голову памятнику Шевченко, именно в этом городке «удержалась» в разрушенном доме полочка с глиняным петухом, фото которого распространяют в сети.

В этот раз в сети появились интересные кадры – у фигуры архангела Михаила упал крест. Однако удержался в руке меч.

"На площади в Бородянке чудом уцелел памятник архангелу Михаилу, которому русские орки прострелили голову. Крест, что держит в руках архангел Михаил, упал, однако меч удержался. Символично", – рассказывают в сети.

Мы также писали, роSSийские солдаты охотно обсуждают зверства, которые творят в Украине, в частных разговорах. Оккупант не скрывает, как танками переезжает гражданские автомобили, вероятно, даже с людьми внутри.

В разговоре со знакомым роSSийский захватчик утверждает, что находился под самим Киевом. В оправдание заявил, мол, теперь открыл для себя новое "развлечение": на танке переезжать легковые автомобили.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения
Закон о принудительном возвращении мужчин из-за границы будет иметь негативные последствия для Украины — правозащитникЗакон о принудительном возвращении мужчин из-за границы будет иметь негативные последствия для Украины — правозащитник
Корректировщик огня попался в Харькове, фото: "делал снимки после обстрелов"Корректировщик огня попался в Харькове, фото: "делал снимки после обстрелов"
Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Альтернативы его военной логике нетКанцлер Австрии после встречи с Путиным: Альтернативы его военной логике нет
Президент Колумбии высказал свою позицию по поводу войны в Украине и ее последствий
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиянЖители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после химатики россиян
Дома после войны будут строить по новым правилам: как изменится жилье украинцевДома после войны будут строить по новым правилам: как изменится жилье украинцев
В Ватикане хотят провести Крестный путь при участии россиянки и украинки: почему это не окВ Ватикане хотят провести Крестный путь при участии россиянки и украинки: почему это не ок
Массово увольняются после бегства из Украины: оккупанты не хотят возвращаться на фронтМассово увольняются после бегства из Украины: оккупанты не хотят возвращаться на фронт
Последние новости
Подгружаем последние новости