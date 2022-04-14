РоSSияне за сутки 34 раза обстреляли Харьковщину, есть погибшие и раненые, - Синегубов

Тем временем Силы специальных операций ВСУ взорвали мост с роSSийской техникой, направлявшейся в Изюм.

РоSSияне за сутки 34 раза обстреляли Харьковщину, есть погибшие и раненые, - Синегубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

За сутки РоSSия нанесла 34 удара из реактивных систем залпового огня и артиллерии по Харьковщине.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты обстреливали Золочев и рядом населенные пункты. К сожалению, есть пострадавшие. По области за день 8 гражданских ранены роSSийскими обстрелами, 1 человек погиб. За время полномасштабного вторжения РоSSии погибли 503 мирных жителя Харьковщины, из них - 24 ребенка", - рассказал Синегубов.

По словам руководителя ОВА, сложным остается Изюмское направление, там продолжаются бои.

"Но наши ВСУ держат позиции и одерживают немало боевых побед, о которых мы не сразу можем рассказать, ведь ведутся боевые операции", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, Силы специальных операций взорвали мост с роSSийской техникой, направлявшейся в Изюм.

"Это бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и 3 Урала. Наши бойцы уничтожили всю вражескую колонну. Также сегодня над Балаклеей ВСУ сбили вражеский беспилотник "Орлан-10", который вел разведку", - добавил руководитель Харьковской ОВА.

Напомним, вчера Над Харьковщиной сбили два вражеских самолета, атаковавшие область.

12 апреля в результате роSSийских обстрелов на Харьковщине погибло восемь человек, в том числе 13-летний ребенок.

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