Деятельность фракции ОПЗЖ в ВРУ приостановлена, - Корниенко

Вице-спикер не уточнил, почему такое решение было объявлено до решения суда о запрете деятельности пророSSийской партии.

Деятельность фракции ОПЗЖ в ВРУ приостановлена, - Корниенко
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины остановлена. Решение объявлено на основе Указа СНБО о прекращении деятельности 11 пророSSийских партий.

Об этом заявил заместитель главы ВРУ Александр Корниенко.

«Решение объявлено на основе Указа Президента во исполнение решения СНБО», – сказал он.

В то же время вице-спикер не уточнил, почему такое решение было объявлено до решения суда о запрете деятельности пророSSийской партии.

Напомним, из фракции ОПЗЖ Верховной Рады Украины вышли еще два депутата. Фракцию покинули Анатолий Бурмич и Дмитрий Исаенко.

24 марта во время закрытого заседания Верховной Рады о таком же решении объявили нардепы Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько. 15 марта стало известно, что из состава фракции вышли депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Вадим Столар и Александр Фельдман.

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