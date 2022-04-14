Среди украинского руководства растет разочарование Берлином

Германия продолжает блокировать попытки наложить эмбарго на продажу энергоносителей из РФ, информирует ZN.ua.

Среди украинского руководства растет разочарование Берлином
© Офис президента

Страны, продолжающие покупать роSSийскую нефть, «зарабатывают свои деньги на чужой крови». А Украина нуждается в максимуме оружия уже сейчас. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Зеленский выделил Германию и Венгрию, обвинив их в блокировании усилий по эмбарго на продажу энергоносителей, от которых РоSSия в этом году может получить до 326 миллиардов долларов.

Среди украинского руководства растет разочарование Берлином, который поддержал некоторые санкции против РоSSии, но пока сопротивлялся призывам поддержать более жесткие действия по продаже нефти.

«Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это больше не вопрос бизнеса и денег. Что это вопрос выживания», — сказал Зеленский.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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