Генштаб: Противник не смог прорвать оборону в районах Рубежного, Новотошкивского и Марьинки
Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел Украины.
Враг пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне, наращивает авиационную группировку и системы управления войсками. Кроме того, РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18.00 14 апреля.
На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии наступает на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск, продолжает подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенково.
"Противник предпринимал попытки прорыва нашей обороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новотошковское и Марьинка. Успеха не было. Продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю", – сказано в сводке.
На Сиверском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области РФ.
На Слобожанском направлении оккупанты проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов.
Продолжается частичная блокировка и обстрелы Харькова. В Белгороде развернуто подразделение информационно-психологических операций вооруженных сил РФ с целью интенсификации мер психологического воздействия на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Цель – деморализация и прекращение сопротивления.
На Южнобужском направлении существенных изменений ситуации не произошло.
В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом на территории Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.