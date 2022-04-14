Заместитель командира "Азова" рассказал о более чем 2 тысячах уничтоженных оккупантов и вражеской техники в Мариуполе

"Наши бойцы творят невероятные вещи, выходящие за грани возможного".

Заместитель командира "Азова" рассказал о более чем 2 тысячах уничтоженных оккупантов и вражеской техники в Мариуполе
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина)
Фото: скріншот

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (Калина) сообщил, что защитники Мариуполя смогли ликвидировать более двух тысяч захватчиков и немало вражеской техники.

Капитан записал видеообращение, в котором рассказал о героической работе "азовцев", и трудностях, с которыми они сталкиваются, удерживая окруженный россиянами город.

"Наши бойцы творят невероятные вещи, которые выходят за грани возможного. Уничтожены 46 танков, подбиты 27. Подбиты и уничтожены 69 БМП и БМТ, 30 БТРов, "Тайфун", "Рыси", "Тигр", грузовые автомобили, легковые, БПЛА, катер, самолет. Ранены и убиты более двух тысяч единиц вражеской пехоты. Это означает, что каждые три часа подбивается вражеская техника, а каждый час уничтожается до двух оккупантов", - подчеркнул капитан Святослав Паламарь (Калина).

По его словам, украинские военные "борются под постоянным вражеским огнем из танков, артиллерии, авиационными ударами, другими средствами огневого поражения. И это все делается в полном окружении и без должной поддержки".

"С каждым днем боев защитников города становится меньше. Но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся безумными, чтобы выдержать весь этот ад. Но снова и снова поднимаются, становятся во весь рост и идут уничтожать оккупанта... Мы не перестаем биться" ", - подчеркнул заместитель командира "Азова".

Капитан также отметил, что защитникам Мариуполя "досадно слушать предположение, что деблокада невозможна, что мы получили подкрепление, в то время когда нас становится меньше".

"Нам надоело слушать аналитиков, прикрывающихся приятными словами и льющих успокаивающее на уши украинцев. Нам тяжело смотреть статистику среди жертв мирного населения Украины, где не сказано ни слова о Мариуполе. Вроде бы те женщины, дети, другие люди, ставшие жертвами роSSийского террора ,не погибли, а будто еще живы", - заметил Святослав Паламарь.

Он подчеркнул – бойцы чувствуют поддержку украинцев и не перестают драться.

"Я очень хочу, чтобы каждый украинец наконец-то понял, что кроется за фантастическим мужеством наших военных. Это вера в собратьев и своих командиров. Это вера в лучшее будущее нашей страны. Вера в украинский Мариуполь. Несмотря на все преграды, которые были на нашем пути все 8 лет со дня создания нашего подразделения, а это запрет на обучение с натовскими инструкторами, это запрет на поставку оружия, это легенды о фашистах - мы стоим дальше. Мы будем драться, потому что Мариуполь - это Украина!" - подчеркнул заместитель командира полка "Азов".

Напомним, на днях советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военно-политическое руководство Украины в курсе проблемы с боеприпасами у защитников Мариуполя и отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях.

Накануне Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех героев, которые защищают Мариуполь, окруженный роSSийскими захватчиками.

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