Bloomberg: Попытка победить Украину до 9 мая принесет РоSSии только унижение

Однако, не зависимо от того, сколько роSSийских солдат погибнет и сможет ли Путин объявить «победу», война все равно не закончится, информирует ZN.ua.

Bloomberg: Попытка победить Украину до 9 мая принесет РоSSии только унижение
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к целому ряду лидеров, предупреждающих о неизбежном начале роSSийского наступления на востоке Украины. Если это произойдет сейчас, тогда роSSийские войска рискуют повторить по меньшей мере некоторые ошибки, допущенные ими во время битвы за Киев.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что дипломаты ЕС и НАТО говорят о двухнедельном окне возможностей, в течение которого можно отправить украинской армии тяжелое вооружение, в том числе танки. После этого периода Владимир Путин начнет наступление, целью которого добиться хотя бы какой-нибудь победы до 9 мая, когда Москва будет праздновать победу во Второй мировой войне над нацистской Германией. В этот день Кремль проводит большой парад. Правда, роSSийское правительство отказалось комментировать, каким он будет в этом году.

«Следующие недели будут определяющими», - сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Европейская организация выделила дополнительные 500 миллионов евро, чтобы профинансировать военную помощь для Украины.

Между тем погодные условия, необходимость подготовить логистику, позаботиться о доминировании в воздухе и перегруппировать силы, разбитые в окрестностях украинской столицы, требуют больше времени для подготовки роSSийского наступления на Донбассе, говорят военные аналитики. И, кажется, Путин признает, что приходится выбирать между скоростью и большими потерями. Во время пресс-конференции во вторник он сказал, что его часто спрашивают о том, можно ли было закончить войну быстрее.


Лесь Димань, ZN.ua

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