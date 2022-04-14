Bloomberg: Попытка победить Украину до 9 мая принесет РоSSии только унижение

Президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к целому ряду лидеров, предупреждающих о неизбежном начале роSSийского наступления на востоке Украины. Если это произойдет сейчас, тогда роSSийские войска рискуют повторить по меньшей мере некоторые ошибки, допущенные ими во время битвы за Киев .

Об этом пишет Bloomberg , добавляя, что дипломаты ЕС и НАТО говорят о двухнедельном окне возможностей, в течение которого можно отправить украинской армии тяжелое вооружение, в том числе танки. После этого периода Владимир Путин начнет наступление, целью которого добиться хотя бы какой-нибудь победы до 9 мая, когда Москва будет праздновать победу во Второй мировой войне над нацистской Германией. В этот день Кремль проводит большой парад. Правда, роSSийское правительство отказалось комментировать, каким он будет в этом году.

«Следующие недели будут определяющими», - сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Европейская организация выделила дополнительные 500 миллионов евро, чтобы профинансировать военную помощь для Украины.

Между тем погодные условия, необходимость подготовить логистику, позаботиться о доминировании в воздухе и перегруппировать силы, разбитые в окрестностях украинской столицы, требуют больше времени для подготовки роSSийского наступления на Донбассе, говорят военные аналитики. И, кажется, Путин признает, что приходится выбирать между скоростью и большими потерями. Во время пресс-конференции во вторник он сказал, что его часто спрашивают о том, можно ли было закончить войну быстрее.