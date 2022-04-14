Bloomberg: Попытка победить Украину до 9 мая принесет РоSSии только унижение
Однако, не зависимо от того, сколько роSSийских солдат погибнет и сможет ли Путин объявить «победу», война все равно не закончится, информирует
Президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к целому ряду лидеров, предупреждающих о неизбежном начале роSSийского наступления на востоке Украины. Если это произойдет сейчас, тогда роSSийские войска рискуют повторить по меньшей мере некоторые ошибки, допущенные ими во время битвы за Киев.
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«Следующие недели будут определяющими», - сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Европейская организация выделила дополнительные 500 миллионов евро, чтобы профинансировать военную помощь для Украины.
Между тем погодные условия, необходимость подготовить логистику, позаботиться о доминировании в воздухе и перегруппировать силы, разбитые в окрестностях украинской столицы, требуют больше времени для подготовки роSSийского наступления на Донбассе, говорят военные аналитики. И, кажется, Путин признает, что приходится выбирать между скоростью и большими потерями. Во время пресс-конференции во вторник он сказал, что его часто спрашивают о том, можно ли было закончить войну быстрее.