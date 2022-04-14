"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о первоначальных планах РФ в Украине после вторжения. По его словам, первой и основной задачей было уничтожить президента Владимира Зеленского.

Об этом Данилов заявил в интервью Украинской службе Би-би-си.

Высокопоставленное должностное лицо отметило, что Украина готовилась к нападению РоSSии. Это должно было состояться 22, а не 24 февраля.

"У нас есть четкое представление, что это должно быть 22. Наши разведчики в боях получили приказы, которые были изданы на 22 число, а затем исправлены на 24", – сказал Данилов.

Он объяснил, что план был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. "У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу", – отметил секретарь СНБО.

Более того: примерно в 19:20 22 февраля украинские власти получили информацию, что попытка ликвидации президента Зеленского может произойти в ближайшее время.

"По процедуре, по протоколу, я проинформировал президента нашего государства, проинформировал личную охрану, Управление государственной охраны, премьер-министра, его службу безопасности, министра внутренних дел, все соответствующие органы. Это было 22 числа. Потом еще было четыре попытки. Крайняя была 7 марта – тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция», – рассказал Данилов.

На вопрос, кто должен был возглавить марионеточное правительство, которое хотели образовать в Киеве россияне, чиновник ответил, что "это не Медведчук и не Янукович".

Что касается Мураева или Царева, то это, по словам Данилова, "смешно" и "еще смешнее".

"Единственное, что я могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах... Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства", – сказал он, отметив, что конкретнее ответить затрудняется.

На уточняющий вопрос, должны ли это быть украинцы, секретарь СНБО ответил: "РоSSияне нами никогда править не могли бы, это невозможно".