Разработчики "Нептуна" прокомментировали удар по крейсеру "Москва"

Противокорабельный ракетный комплекс 360МЦ Нептун в очередной раз поразил вражеский военный корабль, информирует ZN.ua.

В конструкторском бюро "Луч" прокомментировали успешное применение ракетного комплекса "Нептун" против роSSийского крейсера "Москва". Там успешный залп по флагману вражеского флота назвали самой высокой наградой. Об этом говорится на Facebook-странице КБ "Луч".

«Противокорабельный ракетный комплекс 360МЦ Нептун в очередной раз поразил вражеский военный корабль. 13 апреля результаты попадания двух ракет Р-360 по флагману Черноморского флота РоSSийской Федерации ракетному крейсеру Москва были настолько сокрушительны, что в этот раз официальные роSSийские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля», - отмечается в сообщении.

В КБ "Луч" подчеркнули, что принятие на вооружение и выполнение серийного заказа на комплекс 360МЦ "Нептун" - результат кропотливого труда рабочих ГП "ГосККБ "Луч" и предприятий-субподрядчиков.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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