Разработчики "Нептуна" прокомментировали удар по крейсеру "Москва"
Противокорабельный ракетный комплекс 360МЦ Нептун в очередной раз поразил вражеский военный корабль, информирует
В конструкторском бюро "Луч" прокомментировали успешное применение ракетного комплекса "Нептун" против роSSийского крейсера "Москва". Там успешный залп по флагману вражеского флота назвали самой высокой наградой. Об этом
«Противокорабельный ракетный комплекс 360МЦ Нептун в очередной раз поразил вражеский военный корабль. 13 апреля результаты попадания двух ракет Р-360 по флагману Черноморского флота РоSSийской Федерации ракетному крейсеру Москва были настолько сокрушительны, что в этот раз официальные роSSийские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля», - отмечается в сообщении.
В КБ "Луч" подчеркнули, что принятие на вооружение и выполнение серийного заказа на комплекс 360МЦ "Нептун" - результат кропотливого труда рабочих ГП "ГосККБ "Луч" и предприятий-субподрядчиков.