Американские ударные беспилотники могут поступить на вооружение ВСУ - Forbes

На прошлой неделе украинская делегация встретилась в Вашингтоне с представителями компании General Atomics, которая производит беспилотники MQ-9 Reaper, сообщает Forbes .

При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в руках украинских военных пилотов уже в течение считанных дней, рассказал представитель компании К. Марк Бринкли.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США . Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Беспилотник может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением.

Специалисты считают, что MQ-9 способен кардинально изменить ход войны Украины с роSSийскими оккупантами. Он имеет более значительный радиус удаления от базы, чем турецкий "Байрактар". Благодаря этому качеству, американский дрон может базироваться на достаточном расстоянии от линии фронта.

Именно радиус действия MQ-9A является одним из его существенных преимуществ: этот тяжелый дрон вполне способен нанести удар по военным объектам в самой РоSSии,вплоть до Москвы, отмечается в публикации.

Несмотря на то, что управление этими беспилотниками требует тщательной подготовки, в General Atomics уверены, что смогут быстро обучить украинских военных.