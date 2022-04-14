Молдова обвинила РФ в попытке завербовать своих граждан на войну, - Reuters
"Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить», - заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Молдова обвиняет роSSийскую армию в том, что та пытается вербовать молдавских граждан, сообщает Reuters.
Накануне британская разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в самопровозглашенной пророSSийской Приднестровской Молдавской республике.
"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить",- заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Он не сообщил подробности по делу вербовки граждан Молдовы Россией, но сказал, что представители МИД его страны регулярно встречаются с послом РФ, и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно ясна.