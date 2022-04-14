Молдова обвинила РФ в попытке завербовать своих граждан на войну, - Reuters

"Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить», - заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Молдова обвинила РФ в попытке завербовать своих граждан на войну, - Reuters
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Молдова обвиняет роSSийскую армию в том, что та пытается вербовать молдавских граждан, сообщает Reuters.

Накануне британская разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в самопровозглашенной пророSSийской Приднестровской Молдавской республике.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить",- заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Он не сообщил подробности по делу вербовки граждан Молдовы Россией, но сказал, что представители МИД его страны регулярно встречаются с послом РФ, и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно ясна.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Рада признала войну РоSSии геноцидом против УкраиныРада признала войну РоSSии геноцидом против Украины
Состоялся четвертый обмен пленными, Украина вернула 30 человек, среди которых 8 гражданскихСостоялся четвертый обмен пленными, Украина вернула 30 человек, среди которых 8 гражданских
РоSSия потеряла уже 19 900 своих военных, - Генштаб ВСУРоSSия потеряла уже 19 900 своих военных, - Генштаб ВСУ
Арестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попали в плен при попытке прорываАрестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попали в плен при попытке прорыва
Похоже, обмена может не быть: у Путина напомнили, что Медведчук — не гражданин РоSSииПохоже, обмена может не быть: у Путина напомнили, что Медведчук — не гражданин РоSSии
В Мариуполе зафиксировано 13 мобильных крематориев зачистки улиц от тел погибших гражданских, – ГУРВ Мариуполе зафиксировано 13 мобильных крематориев зачистки улиц от тел погибших гражданских, – ГУР
Зеленые коридоры для выезда гражданских сегодня не будут работать из-за действий оккупантов, – ВерещукЗеленые коридоры для выезда гражданских сегодня не будут работать из-за действий оккупантов, – Верещук
Путин уверен, что цели так называемой «спецоперации», как он называет войну в Украине, якобы будут достигнутыПутин уверен, что цели так называемой «спецоперации», как он называет войну в Украине, якобы будут достигнуты
Переоделись в гражданских и атаковали: в ОК "Юг" рассказали о смертельной затее оккупантовПереоделись в гражданских и атаковали: в ОК "Юг" рассказали о смертельной затее оккупантов
К ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войнуК ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войну
Последние новости
Подгружаем последние новости