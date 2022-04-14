Правительство получило доступ к данным курьерской службы, через которую оккупанты отправляли награбленное

Мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русского Курска и Железногорска и других пограничных городов.

Украина получила доступ к данным курьерской службы, через которую солдаты роSSийской армии отправляли награбленное у украинских мирных семей.

Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в своем телеграм-канале.

После отступления из Киевской области мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русских Курска и Железногорска и других пограничных городов.

“На этой карте доступна полная информация о роSSийской армии мародеров - где они проживают и куда отправляли награбленное», – говорится в сообщении.

Карта будет обновляться.

Напомним, харьковская полиция начала досудебное расследование по факту воровства роSSийскими военными овощей, заготовленных для кормления животных в уничтоженном русскими войсками "Фельдман-Экопарке".