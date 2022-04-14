Из фракции ОПЗЖ вышли еще два депутата

Вадим Рабинович был отозван с должности сопредседателя фракции.

Из фракции ОПЗЖ Верховной Рады Украины вышли еще два депутата. Фракцию оставили Анатолий Бурмич и Дмитрий Исаенко.

"Сегодня было объявлено в Раде о выходе из фракции ОПЗЖ таких нардепов: Исаенко, Бурмич", – сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Также, по словам нардепа, Вадим Рабинович был отозван с должности сопредседателя фракции ОПЗЖ. Объявили об избрании Юрия Бойко главой фракции ОПЗЖ.

Железняк добавил, что на заседании было зачитано решение СНБО по приостановке деятельности партии ОПЗЖ.

Отметим, что после начала войны фракцию ОПЗЖ оставили уже 11 нардепов.

Напомним, что 24 марта во время закрытого заседания Верховной Рады о таком же решении объявили нардепы: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько. 15 марта стало известно, что из состава фракции вышли депутаты: Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Вадим Столар и Александр Фельдман.