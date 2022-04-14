Из фракции ОПЗЖ вышли еще два депутата

Вадим Рабинович был отозван с должности сопредседателя фракции.

Из фракции ОПЗЖ вышли еще два депутата
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Из фракции ОПЗЖ Верховной Рады Украины вышли еще два депутата. Фракцию оставили Анатолий Бурмич и Дмитрий Исаенко.

"Сегодня было объявлено в Раде о выходе из фракции ОПЗЖ таких нардепов: Исаенко, Бурмич", – сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Также, по словам нардепа, Вадим Рабинович был отозван с должности сопредседателя фракции ОПЗЖ. Объявили об избрании Юрия Бойко главой фракции ОПЗЖ.

Железняк добавил, что на заседании было зачитано решение СНБО по приостановке деятельности партии ОПЗЖ.

Отметим, что после начала войны фракцию ОПЗЖ оставили уже 11 нардепов.

Напомним, что 24 марта во время закрытого заседания Верховной Рады о таком же решении объявили нардепы: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько. 15 марта стало известно, что из состава фракции вышли депутаты: Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Вадим Столар и Александр Фельдман.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Партия ОПЗЖ и ее фракция в Верховной Раде приостанавливает свою деятельностьПартия ОПЗЖ и ее фракция в Верховной Раде приостанавливает свою деятельность
Главу ОПЗЖ Мариуполя и экс-мужа Поклонской задержало ГБРГлаву ОПЗЖ Мариуполя и экс-мужа Поклонской задержало ГБР
Данилов обратился к депутатам с просьбой упростить процедуру осуждения коллаборантовДанилов обратился к депутатам с просьбой упростить процедуру осуждения коллаборантов
В Таллинне женщины вышли к роSSийскому посольству в знак протеста против массовых изнасилований украинок роSSийскими солдатамиВ Таллинне женщины вышли к роSSийскому посольству в знак протеста против массовых изнасилований украинок роSSийскими солдатами
Вышли из окружения: в Мариуполе украинские защитники соединились с полком "АЗОВ", подробностиВышли из окружения: в Мариуполе украинские защитники соединились с полком "АЗОВ", подробности
СБУ сообщила о подозрении депутату горсовета Мариуполя от ОПЗЖ, которого оккупанты объявили "мэром"СБУ сообщила о подозрении депутату горсовета Мариуполя от ОПЗЖ, которого оккупанты объявили "мэром"
Помощника нардепа из ОПЗЖ и юриста Медведчука разоблачили на коллаборационизмеПомощника нардепа из ОПЗЖ и юриста Медведчука разоблачили на коллаборационизме
Депутаты из ОПЗЖ корректировали огонь роSSийской армии по Мариуполю — горсоветДепутаты из ОПЗЖ корректировали огонь роSSийской армии по Мариуполю — горсовет
В Мариупольском горсовете приостановили полномочия депутатов ОПЗЖ и Партии ШарияВ Мариупольском горсовете приостановили полномочия депутатов ОПЗЖ и Партии Шария
Цыбулько: Кремль угрожает Левочкину и Бойко прекратить финансирование ОПЗЖ из-за антироSSийского демарша РабиновичаЦыбулько: Кремль угрожает Левочкину и Бойко прекратить финансирование ОПЗЖ из-за антироSSийского демарша Рабиновича
Последние новости
Подгружаем последние новости