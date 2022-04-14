Крейсер "Москва" возглавил топ: Форбс опубликовал список самой дорогой уничтоженной военной техники рф

Деловой журнал "Форбс" опубликовал список самой дорогой уничтоженной техники россии в Украине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Вчера, 13 апреля, стало известно о взрывах и пожаре на крейсере "Москва", флагмане черноморского флота россии. Деловой журнал Фобс решил обновить список самой дорогой военной техники оккупанта, которая была учнитожена после вторжения в Украину.

Крейсер

Теперь первое место занял именно крейсер "Москва", который оценен в 750 миллионов долларов. На втором месте расположился транспортный самолет Ил-76, который оценили в 86 миллионов долларов. Замыкает тройку большой десантный корабль "Саратов". Следующие три позиции заняли истребители Су-30СМ, Су-34 и Су-35. Они оценены в 50, 40 и 32 миллиона долларов соответственно. На седьмом месте расположился самолет Ил-22 за 30 миллионов, а следом идут вертолеты Ка-52 и Ка-50, которые оценены в 16 миллионов долларов. Замкнул топ-10 ЗРПК "Панцирь-С1" - 14 миллионов долларов.


Артём Батечко, politeka.net

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