В Севастополь доставили 14 моряков из "Москвы". Судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна

Машины скорой помощи доставили в Севастополь 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля. Судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна. Об этом в Facebook написал журналист Роман Цимбалюк.

"Около 10:00 14 апреля с.г. с ракетного крейсера “Москва” в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля. Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ожидали машины скорой помощи", - сообщил он.