Выжили только старики: оккупанты в Андреевке под Киевом убили всех молодых людей

Сайт "Апостроф" продолжает серию публикаций фоторепортажей из освобожденных населенных пунктов - на этот раз, речь пойдет о населенном пункте Андреевка Киевской области (расположен между Бородянкой и Макаровым), информирует Апостроф .

Фото опубликовал корреспондент "Апострофа" Роман Петушков.

На сегодняшний день Андреевка является одним из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. На дорогах лежат неразорвавшиеся снаряды со взрывателями, также видны остатки сгоревших автомобилей.

В селе остались люди старшего возраста - оккупанты убили всех молодых людей.