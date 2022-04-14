Страсти по Украине: городок в Испании переименуют в честь нашей страны

Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия, где проживает 7,2 тысячи человек, на время пасхальных праздников сменит свое название на "Украина" в знак солидарности с украинским народом, пострадавшим от начатой Россией войны, информирует Апостроф .

Об этом говорится на официальной странице посольства Украины в Королевстве Испания в соцсети Facebook.

Отмечается, что в этом городе также переименуют некоторые улицы на названия украинских городов: Киев , Мариуполь, Харьков, Херсон и Одесса.

Таким образом, местные жители стремятся поддержать украинский народ.

Город будет называться "Украина" на протяжении всей страстной недели.

Также власти города заявили, что могут принять небольшое количество беженцев из Украины.

"Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут приютов в Испании", - сообщает посольство.

Напомним, что мировое сообщество поддержало Украину во время войны, и даже модный глянец не остался в стороне – чешский Vogue поместил на обложку надпись "Живи, Украина!".