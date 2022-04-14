Случаи изнасилований женщин войсками РФ были массовыми, десятки потерпевших обращаются за помощью — Денисова

Случаи изнасилований на захваченных роSSийскими оккупантами территориях носили массовый характер. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ .

"Я рассказывала о 25 женщинах, которых удерживали в подвале в Буче в возрасте 14 до 24 лет. Сейчас девять из них беременны", - отметила она.

По словам Денисовой, женщины, подвергшиеся сексуальному насилию от вражеских солдат, после получения помощи разъезжаются и узнают о беременности уже за границей, где получают убежище как беженцы.

"Мы знаем один случай в Польше , где уже запрещены манипуляции. Там этот вопрос решают правозащитные организации. Очень тяжело женщине думать о том, что она будет рожать ребенка от так поступившего с ним агрессора", - отметила Денисова.

Она добавила, что большинство изнасилованных женщин не хотят об этом рассказывать, поэтому известна лишь часть таких преступлений. Несмотря на то, что точное количество произошедших в настоящее время изнасилований неизвестно, есть основания говорить, что эти преступления являются массовыми.