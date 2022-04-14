На Думской в Одессе демонтировали указатели с названиями роSSийских городов

Вопрос о демонтаже указателей белорусских городов Минска и Бреста пока не стоит.

На Думской в Одессе демонтировали указатели с названиями роSSийских городов
Фото: Думська

На Думской площади в Одессе 14 апреля демонтировали пять табличек роSSийских городов-побратимов: Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Таганрога, сообщает Суспильне.

"Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", – заявил вчера, 13 апреля, городской голова Геннадий Труханов.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Знаки городов страны-агрессора были демонтированы с указателя, установленного в 2005 году возле здания одесской мэрии. Вопрос о демонтаже указателей белорусских городов Минска и Бреста пока не стоит. В этом горсовет Одессы пообещал ориентироваться на общегосударственный тренд, пишет "Думская".

Заместитель городского головы Олег Брындак назвал демонтаж табличек с названиями роSSийских городов актом исторической справедливости.

"Мы наконец-то поставим точку во взаимоотношениях, которые были разрушены в 2014 году роSSийской агрессией. Исполком принял решение о демонтаже табличек с названиями этих городов, которые, по сути, уже давно являются не побратимами, а врагами. Когда эти города, эта страна убивают наших мирных граждан, детей, женщин, бомбит наши города – о какой дружбе может быть речь?» – пояснил чиновник.

На их место уже в мирное время собираются разместить таблички иностранных городов, которые поддержали нашу страну и Одессу в сложное время. По словам вице-мэра, в мирное время власть вернется к вопросу, связанному с топонимикой РоSSийской Федерации.

Фото: Думська

Фото: Думська

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