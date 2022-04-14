Разбитые крыши и простреленные флаги: во что русские оккупанты превратили Макаров, фото

Освобожденный от роSSийских оккупантов поселок Макаров Бучанского района Киевской области постепенно приходит в себя после боев. Там работают волонтеры, однако местных жителей почти нет, информирует Апостроф .

Об этом сообщает фотокорреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.

Оккупанты так и не смогли захватить поселок. Они застряли в позиционных боях в северных окрестностях, при этом постоянно его обстреливали.

В Макарове повреждена или разрушена половина жилого фонда и почти весь центр. Досталось даже библиотеке и башне ретранслятора.

Сейчас в поселок приехали волонтеры из Житомирской области, чтобы помочь местным в его расчистке. Местных почти нет, поскольку не работает ни одно из общественных учреждений и учреждений торговли. Нет электроснабжения, перебои в связи.

Удивительно, что в самом поселке за все время гуманитарной катастрофы местные жители не трогали разбитый супермаркет, продукция остается на прилавках.

Вооруженным силам удалось полностью выбить роSSийские войска из поселка 21 марта.