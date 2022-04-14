Разбитые крыши и простреленные флаги: во что русские оккупанты превратили Макаров, фото

Освобожденный от роSSийских оккупантов поселок Макаров Бучанского района Киевской области постепенно приходит в себя после боев. Там работают волонтеры, однако местных жителей почти нет, информирует Апостроф.

Об этом сообщает фотокорреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.

Оккупанты так и не смогли захватить поселок. Они застряли в позиционных боях в северных окрестностях, при этом постоянно его обстреливали.

В Макарове повреждена или разрушена половина жилого фонда и почти весь центр. Досталось даже библиотеке и башне ретранслятора.

Сейчас в поселок приехали волонтеры из Житомирской области, чтобы помочь местным в его расчистке. Местных почти нет, поскольку не работает ни одно из общественных учреждений и учреждений торговли. Нет электроснабжения, перебои в связи.

Удивительно, что в самом поселке за все время гуманитарной катастрофы местные жители не трогали разбитый супермаркет, продукция остается на прилавках.

Вооруженным силам удалось полностью выбить роSSийские войска из поселка 21 марта.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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