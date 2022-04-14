Ни одна разведка мира не давала Украине в войне с РФ больше 21 дня - СНБО

Способность Украины противостоять военной агрессии РоSSии больше месяца стала неожиданной для разведывательных служб всех стран, делавших по этому поводу прогнозы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ВВС .

«Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня. Руководитель французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не прогнозировал произошедшее», - сказал он.

По его словам, Украина начала подготовку к вторжению РФ еще осенью.