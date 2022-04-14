Ни одна разведка мира не давала Украине в войне с РФ больше 21 дня - СНБО

По словам Алексея Данилова, авторитетные разведки не учли нечто важное в «арсенале» Украины, информирует ZN.ua.

Ни одна разведка мира не давала Украине в войне с РФ больше 21 дня - СНБО
© Офис президента

Способность Украины противостоять военной агрессии РоSSии больше месяца стала неожиданной для разведывательных служб всех стран, делавших по этому поводу прогнозы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ВВС.

«Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня. Руководитель французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не прогнозировал произошедшее», - сказал он.

По его словам, Украина начала подготовку к вторжению РФ еще осенью.

«Начиная с октября-ноября мы общались с большим количеством делегаций – из США, Великобритании, других стран – и я им объяснял, чего они не учитывают. Они считали танки, пушки, другие вещи, а я говорил: у нас есть оружие, о котором мало кто знает. Это – воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля», – подчеркнул Данилов.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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