РоSSия снова обстреляла Сумщину, пострадала Великая Писаревка

Это первая атака за последние 10 дней.

РоSSийская армия в четверг, 14 апреля, впервые за 10 дней нанесла удар по Сумщине, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Великая Писаревка. РоSSийская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности впоследствии", – написал он в телеграме в 17:13.

Позже в эфире "Суспильного" Живицкий рассказал, что несколько часов назад произошли обстрелы некоторых пограничных населенных пунктов Сумской области из артиллерии или минометов.

"Были сброшены 120 мм мины, есть поврежденные частные дома. Одна мина разрушила частный дом, прямо залетела в дом к людям", – сказал глава Сумской области.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Как сообщалось, сегодня РоSSия нанесла ракетный удар по Черниговшине. При этом враг использовал запрещенное международным правом вооружение. Захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен из тактического ракетного комплекса "Точка-У".