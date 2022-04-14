Спецслужбы рф совершили теракт на своей территории и обвинили ВСУ: всплыли нестыковки

Скорее всего в дальнейшем такие провокации «под чужим флагом» будут только наращиваться, а жертв будет становиться все больше.

Спецслужбы рф совершили теракт в Брянской области, чтобы обвинить Украину. Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждал, что спецслужбы РоSSии будут устраивать теракты, чтобы усилить антиукраинские настроения. Отмечается, что сегодня, 14 апреля такая провокация произошла в населенном пункте Климово, Брянской области, РоSSийской Федерации.

По официальному сообщению федерального Следственного комитета РФ , два боевых вертолета вооруженных Сил Украины, Вооруженные тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство РоSSийской Федерации, и совершили не менее шести авиационных ударов по жилым домам в С. М. Т. Климово. В результате прямых попаданий и взрывов повреждено не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина, ранения получили семь человек, в том числе один ребенок 2020 года рождения.

«Интересный мотив: следствием установлено, что не позднее 14 апреля 2022 года около 12 часов 30 минут, лица из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью воздействия на принятие решений органами власти РоSSийской Федерации о прекращении продолжение «специальной военной операции», - говорится в сообщении.

Армия отмечает, что даже поверхностный анализ этой провокации позволяет выявить ее явные несоответствия и фейки.

Во-первых, несанкционированные командованием действия экипажей двух вертолетов, «вооруженных тяжелым наступательным вооружением» - это явный бред, что понятно любому, кто хоть как-то причастен к военному делу.

Во-вторых, какова цель? Ни одного военного объекта, транспортного узла, склада боеприпасов или ГСМ... тем более, что Вооруженные Силы Украины не наносят удары по гражданским объектам.

В-третьих, в очередной раз можно отметить абсолютно непрофессиональную работу роSSийских структур, ответственных за информационно-психологические операции.

Так, на единую версию они вышли через 4 – 6 часов после проведения провокации. Рассматривались версии с обстрелом артиллерией и РСЗО, но после того, как в социальные сети попали фото Нар, которые не разорвались и обломков авиационных боеприпасов, выбрали версию с двумя украинскими вертолетами.

Кроме того, в очередной раз на всех телеграм-каналах не отредактировали комментарии, часть из которых касалась направлении движения вертолетов от Климово до населенного пункта Шаталово, Починковського района, Смоленской области, РоSSийской Федерации, вблизи которого находится одноименный военный аэродром войсковой части 40823 вооруженных сил РоSSийской Федерации.

Об истинной цели этой провокации можно только догадываться, отметили в армии, и привели несколько предположений:

Возможно это именно та ситуация, которая еще больше развязывает руки роSSийскому военно-политическому руководству, которое накануне попереджувало про ракетные удары по центрам принятия решений, если Украина не прекратит «обстреливать территорию РФ .

. Возможно, это – картинка, необходимая для стимулирования в гражданах РФ еще большего «патриотизма» и желание принимать участие в «специальной военной операции».