Набор в ВС РФ на Кавказе сорван, будут призывать по всей РоSSии: сводка Генштаба на вечер 14 апреля

Идут 50-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. Враг готовит наступление на востоке страны, наращивает авиационную группировку и систему управления войсками, информирует Апостроф .

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства.

Для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава Северного флота и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ . Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой его снимают с длительного хранения на базах и складах.

В 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава.

Командованию роSSийской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в Северо-Кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основная причина – нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях.

В связи с критической ситуацией, сложившейся с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование ВС РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом из Гомельской области Беларуси. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.

На Северском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области РФ .

На Слобожанском направлении оккупанты проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов. Продолжается частичная блокировка и обстрелы Харькова.

В Белгороде враг развернул подразделение информационно-психологических операций ВС РФ с целью интенсификации мер психологического воздействия на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Цель – деморализация и прекращение сопротивления.

Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенково.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.

Противник предпринимал попытки прорыва нашей обороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новотошковское и Марьинка. Успеха не имел. Продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

На Южнобугском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.