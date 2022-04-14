Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РоSSии в войне с Украиной
РоSSийский крейсер "Москва", который украинские защитники атаковали в среду, 13 апреля, стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Об этом пишет
Издание сравнило "Москву" с крейсером того же класса "Украина", который в 1995 году стоил 720 млн долларов США.
Отмечается, что в 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в
РоSSийские медиа, ссылаясь на Министерство обороны РоSSии, сообщают, что весь экипаж, штатная численность которого составляет 500-760 человек, был эвакуирован. При этом полная эвакуация будет означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он будет утоплен.
Отмечается, что до того как ВСУ попали в "Москву", самой дорогой потерей для РоSSии был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость оценивалась в 86 млн долларов США. В целом украинская армия уничтожила 160 самолетов на 3,8 млрд долларов США.
С начала полномасштабного вторжения, по расчетам Forbes, РФ потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. ВСУ превратили ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов.