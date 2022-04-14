Рада признала войну РоSSии геноцидом против Украины

Депутаты проголосовали за Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О совершении РоSSийской Федерацией геноцида в Украине".

Рада признала войну РоSSии геноцидом против Украины
Фото: Lb.ua

Верховная Рада на очередном заседании с начала войны признала войну РоSSии геноцидом против Украины. Депутаты проголосовали за Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О совершении РоSSийской Федерацией геноцида в Украине".

Об этом в Telegram сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Парламент принял более 20 законов и решил кадровый вопрос в правительстве.

«Сегодня снова собралась Рада. Снова на Грушевского 5. Заседания традиционно начали с выступления гостей: Глава Сената Чешской Республики - Милош Выстрич, Маршалок Сената Республики Польша - Томаш Гродський... Затем проголосовали за 22 закона и постановления. И кадровые вопросы», - сообщил Железняк.

Фото: Lb.ua

В частности, нардепы приняли следующие постановления и законы:

1) #7276 – заявление ВРУ о геноциде в Украине// в целом (363)

2) #7281 - обращение ВРУ в международные спортивные федерации с призывом исключения РФ и БР// в целом (354)

3) #7266 – заявление ВРУ об обеспечении защиты прав журналистов и СМИ во время войны// в целом (348)

4) #7244 – создание института Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах // в целом (359)

5) #7246 – зачисление грантов от иностранных государств в общий фонд Бюджета // в целом (294)

6) #7179 - предложения Президента по закону о государственной охране (303)

7) #7201 – упрощение доступа граждан к социальным услугам во время военного положения // в целом (331)

8) #7240-1 - право принятия лиц с иностранным гражданством в разведку // в целом (352)

9) #6163 – механизм лишения государственных наград предателей Украины // в первом чтении (362)

10) #7272 - права на отсрочку от мобилизации для учащихся и преподавателей заведений профессионального образования наравне с другими // в целом (360)

11) #7242 - определение сроков прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства// в целом (357)

12) #7186 – предложения Президента к изменениям в Уголовный Кодекс по коллаборационной деятельности (357)

13) #7245 административная ответственность за неисполнение требований Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах // в целом (353)

14) #7183 - детализация порядка осуществления уголовного производства в условиях введения в Украине или отдельных ее местностях военного, чрезвычайного положения // второе чтение (326)

15) #4265 - государственная регистрация геномной информации человека // первое чтение (298)

16) #5158 – механизм отбора и подготовки прокуроров // второе чтение (351)

17) #7231 - реинтеграция и восстановление прав детей, пострадавших от войны // первое чтение (357)

18) #7087 - разграничение функций органов государственной власти и органов местного самоуправления по защите прав детей // первое чтение (357)

19) #7200 - обеспечение законного представительства детей во время их пребывания за границей с работниками соответствующих учреждений // Первое чтение (358)

20) #7214 - запрет символики, используемый вооруженными силами оккупанта в войне против Украины // второе чтение (354)

21) #6354 - трансформация санаторных школ // второе чтение (341)

22) #5610 – освобождение от НДС трансплантации анатомических материалов // в целом (343)

Фото: Lb.ua

Также, по словам нардепа, был назначен новый Министр экологии - Руслан Стрелец.

Напомним, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики ВРУ единогласно принял 11 апреля проект Постановления об осуществлении РоSSийской Федерацией геноцида украинской нации.

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