Закон о принудительном возвращении мужчин из-за границы будет иметь негативные последствия для Украины — правозащитник

Член экспертного совета Центра гражданских свобод, правозащитник Владимир Яворский считает, что зарегистрированный на прошлой неделе законопроект №7265 о принудительном возвращении мужчин из-за границы будет иметь негативные последствия для Украины. Соответствующую позицию эксперт озвучил в своем материале для ZMINA .

"Статья 10-1 законопроекта обязывает при отсутствии уважительных причин вернуться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения лиц, по закону подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также членов Кабмина, руководителей органов государственной власти и их заместителей, народных депутатов, сельских, поселковых, городских председателей, работников правоохранительных органов, судей, судей Конституционного Суда, прокуроров, которые находятся за пределами Украины", - написал Яворский.

Он добавил, что уважительными причинами для невозвращения можно считать:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия;

катастрофы,

аварии;

командировки;

нахождение на стационарном лечении;

другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Если закон будет принят, срок для возвращения вышеупомянутых лиц будет составлять 15 дней со дня введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, если в указе президента о введении такого состояния не будет определен другой срок.

Ответственность за невозвращение без уважительных причин в случае вступления изменений в законодательство – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"На первый взгляд, законопроект не нарушает прав человека, поскольку связан с реализацией обязанностей человека. Ведь государства имеют право самостоятельно принимать такие решения во время войны. Однако, по моему мнению, такая инициатива в случае принятия будет иметь негативные последствия для страны"., – отметил правоохранитель.

Он привел ряд важных обстоятельств, не учитывающих указанный законопроект.

Законодательство не четко определяет перечень лиц, подлежащих призыву на военную службу. Так, например, перечень лиц, имеющих право на выезд из страны, существенно сужен по сравнению с перечнем лиц, не подлежащих мобилизации (ст. 23 закона о мобилизации). К тому же президент отменил указ о проведении весеннего призыва, то есть по закону эти люди военнообязанны, но на самом деле нет никакой потребности их пребывания в Украине. Указанные нормы направлены против уже давно проживающих за рубежом украинских работников. Государство предпринимает крайние меры, которые могут означать, что на самом деле люди не возвращаются в страну так, как об этом отчитывается пограничная служба. Ранее она сообщала, что на 12 апреля вернулись уже 870 тысяч украинцев. Принуждение во время мобилизации обязательно приведет к росту коррупции в этой сфере, поскольку от доброй воли именно военкоматов будет зависеть, будет ли человек мобилизован. Качество армии, к которой будут принудительно мобилизованы без военного опыта граждане, будет значительно ниже, чем сейчас. Принудительное возвращение мужчин из-за границы максимально невыгодно экономически, поскольку это будет стимулировать граждан оставаться за границей и разрывать связи с Украиной.

"Похоже, что единственное, что действительно можно было бы поддерживать в такой ситуации, – это определенные санкции в отношении государственных служащих, и то в этом случае достаточно было бы рассматривать наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 или 10 лет. ", – резюмировал Яворский.