Закон о принудительном возвращении мужчин из-за границы будет иметь негативные последствия для Украины — правозащитник
Новый законопроект не учитывает ряд важных обстоятельств, информирует
Член экспертного совета Центра гражданских свобод, правозащитник Владимир Яворский считает, что зарегистрированный на прошлой неделе законопроект
"Статья 10-1 законопроекта обязывает при отсутствии уважительных причин вернуться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения лиц, по закону подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также членов Кабмина, руководителей органов государственной власти и их заместителей, народных депутатов, сельских, поселковых, городских председателей, работников правоохранительных органов, судей, судей Конституционного Суда, прокуроров, которые находятся за пределами Украины", - написал Яворский.
Он добавил, что уважительными причинами для невозвращения можно считать:
- запрет на выезд из страны пребывания;
- стихийные бедствия;
- катастрофы,
- аварии;
- командировки;
- нахождение на стационарном лечении;
- другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.
Если закон будет принят, срок для возвращения вышеупомянутых лиц будет составлять 15 дней со дня введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, если в указе президента о введении такого состояния не будет определен другой срок.
Ответственность за невозвращение без уважительных причин в случае вступления изменений в законодательство – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
"На первый взгляд, законопроект не нарушает прав человека, поскольку связан с реализацией обязанностей человека. Ведь государства имеют право самостоятельно принимать такие решения во время войны. Однако, по моему мнению, такая инициатива в случае принятия будет иметь негативные последствия для страны"., – отметил правоохранитель.
Он привел ряд важных обстоятельств, не учитывающих указанный законопроект.
- Законодательство не четко определяет перечень лиц, подлежащих призыву на военную службу. Так, например, перечень лиц, имеющих право на выезд из страны, существенно сужен по сравнению с перечнем лиц, не подлежащих мобилизации (ст. 23 закона о мобилизации). К тому же президент отменил указ о проведении весеннего призыва, то есть по закону эти люди военнообязанны, но на самом деле нет никакой потребности их пребывания в Украине.
- Указанные нормы направлены против уже давно проживающих за рубежом украинских работников.
- Государство предпринимает крайние меры, которые могут означать, что на самом деле люди не возвращаются в страну так, как об этом отчитывается пограничная служба. Ранее она сообщала, что на 12 апреля вернулись уже 870 тысяч украинцев.
- Принуждение во время мобилизации обязательно приведет к росту коррупции в этой сфере, поскольку от доброй воли именно военкоматов будет зависеть, будет ли человек мобилизован.
- Качество армии, к которой будут принудительно мобилизованы без военного опыта граждане, будет значительно ниже, чем сейчас.
- Принудительное возвращение мужчин из-за границы максимально невыгодно экономически, поскольку это будет стимулировать граждан оставаться за границей и разрывать связи с Украиной.
"Похоже, что единственное, что действительно можно было бы поддерживать в такой ситуации, – это определенные санкции в отношении государственных служащих, и то в этом случае достаточно было бы рассматривать наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 или 10 лет. ", – резюмировал Яворский.