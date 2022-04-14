Украинская разведка обнародовала данные о военных преступниках из высшего командного состава росармии

За участие в роSSийской агрессии на Донбассе один из них даже получил воинское звание генерал-полковника.

Украинская разведка обнародовала данные о военных преступниках из высшего командного состава росармии
Фото: Facebook/ГУР Міноборони України

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало сведения о роSSийских военных преступниках, принадлежащих к высшему командному составу русской армии.

Среди них – Александр Санчик и Андрей Сердюков.

"Санчик Александр Семёнович" принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 35-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области", - сообщили в ГУР.

Андрей Сердюков, по данным украинской разведки, командует группировкой воздушно-десантных войск.

"Подчиненные Сердюкову подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения. Руководил подразделениями Южного военного округа во время аннексии Крыма в феврале 2014 года, во время боевых действий на Донбассе. Отвечал за формирование на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1 и 2 армейских корпусов роSSийских войск, осуществлял непосредственное руководство ими", - отметили в Главном управлении разведки.

В ГУР подчеркнули, что за участие в роSSийской агрессии на Донбассе Сердюков получил воинское звание генерал-полковника.

Биографию, паспортные данные, адреса регистрации и другую информацию о роSSийских захватчиках украинская разведка собрала на своем сайте по ссылкам: Санчик и Сердюков.

Напомним, 7 апреля ГУР украинского Минобороны обнародовало список оккупантов из Хабаровска, ответственных за военные преступления РФ в Киевской области. А раньше в сеть выложили список оккупантов из Нижнего Новгорода, ответственных за убийства украинцев в Киевской области.

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