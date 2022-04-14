За 7 недель войны с РоSSией полиция задержала 640 диверсантов, - Клименко

Также открыли 227 уголовных производств за коллаборационизм.

За 7 недель войны с Россией полиция задержала 640 диверсантов, - Клименко
Голова Нацполіції Ігор Клименко
Фото: пресслужба Нацполіції

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полиция задержала 640 диверсантов, также открыто 227 уголовных производств за коллаборационизм.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, за семь недель войны с Россией правоохранителям поступило более 1 млн 300 тысяч заявлений и сообщений от граждан.

"В целом уже начато более 6,6 тыс уголовных производств по фактам совершения преступлений военнослужащими РоSSии. Следователи и криминалисты Нацполиции продолжают работать в освобожденных населенных пунктах. Ведь наша обязанность перед жертвами войны – тщательно зафиксировать каждое доказательство преступных действий роSSийских оккупантов", - подчеркнул Клименко.

Глава Нацполиции сообщил, что на освобожденных территориях увеличили количество патрулей. Это сделано с целью максимально зачистить следы оккупантов и уберечь от мародеров уцелевшее имущество. Потому что сейчас зарегистрировано более 2,5 тысяч имущественных преступлений, а более семи сотен подозреваемых привлечены к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбои в условиях военного положения.

По словам Игоря Клименко, в Украине функционируют 785 блок-постов, к работе которых привлечены правоохранители.

Напомним, в начале апреля первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что сотрудники Национальной полиции за месяц задержали около 600 диверсантов.

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