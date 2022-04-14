РоSSийские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области

Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", информирует ZN.ua.

РоSSийские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области
© Оперативно-тактическая группировка «Север»

Войска РФ в четверг, 14 апреля, нанесли ракетный удар по Черниговской области, информирует пресс-центр Оперативного командования "Север" в Facebook.

Вероятно, из ракетного комплекса "Точка-У".

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения. Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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