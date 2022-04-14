РоSSийская армия ударила ракетами по заводу "Энергомашспецсталь" в Краматорске

Лишь вчера глава правления завода нардеп Ефимов похвастался, что завод имеет заказы и работает круглосуточно.

РоSSийские войска обстреляли ракетами завод "Энергомашспецсталь" в Краматорске Донецкой области. Разрушен один из цехов, технологически важный для изготовления заказов. Данные о количестве жертв и разрушениях сейчас уточняются.

Об этом сообщил народный депутат, президент ЧАО "Энергомашспецсталь" Максим Ефимов.

"Никаких военных там не было. Уничтожается промышленность Украины", - подчеркнул нардеп.

Фото: facebook.com/maxim.viktorovich.efimov

Лишь вчера Ефимов написал в фейсбуке, что цеха ЭМСС загружены продукцией.

"В это сложное время заводчане работают круглосуточно. Изготавливают продукцию и комплектующие для станций Укргидроэнерго", – рассказал он.

"Энергомашспецсталь" – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики и общего машиностроения. Компания входит в состав компании "Атомэнергомаш" роSSийской государственной корпорации "Росатом".