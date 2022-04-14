США могут ослабить санкции против РоSSии: в Белом доме назвали условия

США могут ослабить санкции против РоSSии, однако это произойдет не "через головы украинцев". Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что такое решение будет зависеть только от переговоров Киева и Москвы.

"Мы не собираемся через голову украинцев заключать сделку, по которой получим кучу послаблений в отношении РоSSии", — цитирует CNN заявление Салливана.

Решение об ослаблении санкций если и будет принято, то оно будет зависеть от итогов переговоров Киева и Москвы и содержания итогового документа. Однако Салливан отметил, что заключение соглашения не означает, что после этого санкционное давление на Москву будет ослаблено.