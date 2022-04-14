Львовские десантники освободили несколько населенных пунктов и разбили позиции врага на Юге

"Маруновые береты" из 80-й бригады провели успешную операцию.

Львовские десантники освободили несколько населенных пунктов и разбили позиции врага на Юге
Фото: facebook.com/80brigade

Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают освобождать от роSSийских оккупантов населенные пункты в южных областях Украины. Так "маруновые береты" из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ недавно провели блестящую операцию по уничтожению роSSийских захватчиков.

"Учитывая определенные обстоятельства, мы не можем подробно раскрывать ход проведения данной операции. Однако отметим, что действовали львовские десантники очень успешно", – сообщает пресс-служба бригады.

Фото: facebook.com/80brigade

Фото: facebook.com/80brigade

В частности, львовские десантники обнаружили и подавили огнем пункты управления, огневые средства и другие важные объекты противника. После этого штурмовые подразделения осуществили успешное наступление.

"Понеся значительные потери, роSSийские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов", – сообщают в 80-й бригаде.

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