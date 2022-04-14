Военное руководство РФ выдает мобилизованным россиянам списанные бронежилеты, - украинская разведка

Ткань "броников" почти полностью сгнила, а металлические бронепластины заржавели.

Военное руководство РФ выдает мобилизованным россиянам списанные бронежилеты, - украинская разведка
Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Мобилизированные россияне, которыми доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают списанные бронежилеты.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"12 марта роSSийская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели", - сообщили в ГУР.

По информации украинской разведки, эти бронежилеты сняли с "длительного хранения", где они в течение лет лежали в условиях высокой влажности.

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Теперь эта "защита" не в состоянии защитить кого-либо.

В ГУР говорят - неизвестно, как на такие бронежилеты отреагировали роSSийские мобилизованные.

Напомним, в начале апреля в РоSSии военно-политическое руководство начало скрытую мобилизацию резервистов.

А в ОРДЛО роSSийские оккупанты начали мобилизовывать лиц с инвалидностью и работников "стратегических предприятий".

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