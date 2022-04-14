Преодолеть продовольственный кризис в мире помогут не программы, а уничтожение роSSийских кораблей – замминистра Качка

Решить продовольственную проблему в мире сможет только глобальный рынок в мирных условиях, информирует ZN.ua.

Преодолеть продовольственный кризис в мире помогут не программы, а уничтожение роSSийских кораблей – замминистра Качка

Противостояние Украины роSSийской агрессии, в том числе уничтожение роSSийских военных кораблей, блокирующих украинские порты, является более эффективным вкладом в преодоление голода в мире, чем любые программы ООН, заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, комментируя заявление генерального секретаря. ООН Антониу Гутерреша, согласно которой 1/5 человечества будет страдать от голода из-за войны в Украине.

«Я согласен относительно 1/5, но надо говорить проще – голод распространяется из-за блокировки наших портов и торговли в Черном море военными кораблями РФ. Кукуруза, пшеница, масло у нас есть. Вывезти не дают роSSийские корабли, расстреливающие торговые суда. Если бы не злость РоSSии, то цены были бы высокими, но не заоблачными. Если бы не россия, то Африка и Ближний Восток не думали бы, где наскребть денег, чтобы купить на последнее пшеницы», - написал Качка в Facebok.

Он подчеркнул, что хвастовство РоSSии, что она одна может заместить украинский экспорт, неправдивы, ведь кроме зерновых речь идет также о кукурузе и масле.

«Поэтому план А по преодолению голода – это отпор агрессии на море и на суше. Так чтоб украинские зерновые и масличные в полном объеме попали на рынок», - отметил замминистра.

Второй вариант, по его словам, это максимальная логистика через западную границу.

А вот план создать фонд/программу/организацию, в которой международные чиновники будут покупать продовольство на деньги богатых и раздавать бедным, по его словам, не будет действенным, поскольку речь идет о глобальном рынке.

«Только нормальная мирная торговля может спасти мир от нынешнего продовольственного кризиса. О чем говорится в документах Международного зернового совета и Международной морской организации. Эти организации понимают – сбалансированная торговля и свободное мореходство – это первооснова. Все остальное – вспомогательное», - подчеркнул Качка и добавил: «А голодом мир моря россия и ее военные корабли – и чем меньше их будет тем больше шансов на то, что украинские аграрии все-таки накормят мир».


Ирина Знась, ZN.ua

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