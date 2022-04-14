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2022-04-14
В США прокомментировали ситуацию с крейсером "Москва"
Там пока не стали подтверждать причастность украинской стороны, информирует
Представитель Госдепа США Джон Кирби отреагировал на ситуацию с потоплением крейсера "Москва". Он отметил, что Штаты пока не могут подтвердить, что произошло с судном. Об этом он заявил во время интервью
"Мы видели сообщения в соцсетях, что, возможно, это была поразившая его украинская ракета береговой обороны. Мы не можем этого исключать, прямо сейчас у нас недостаточно информации", — сказал Кирби.
Виктория Хмилевская, ZN.ua