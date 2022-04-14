"Мы в этом шапито участвовать не будем!": учителя на оккупированных территориях отказались помогать врагу

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Украинские учителя на временно оккупированных территориях отказались выходить на работу.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось полностью выгнать врага из северных областей, но сложной ситуация остается в Донецкой области, где часть территории оккупировано. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал, как оккупанты пытались заставить выйти на работу учителей.

"Мы в этом шапито участвовать не будем!"

Таким образом, учителя школы в оккупированном населенном пункте Донбасса встретили требование оккупационной администрации выйти на работу.

Это действительно геройский поступок.

Прекрасно понимаю, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас постараются использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни".

РоSSиянам безразлично к детям – они пришли сюда убивать их и их будущее.

С начала широкомасштабного вторжения, оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов.

Они насколько циничны, что даже несмотря на страшные разрушения и смерть, которые принесли на нашу землю, нагло использовать детей в своей пропаганде", - написал Кириленко.


Артём Батечко, politeka.net

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