"Мы в этом шапито участвовать не будем!": учителя на оккупированных территориях отказались помогать врагу
Украинские учителя на временно оккупированных территориях отказались выходить на работу.
Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось полностью выгнать врага из северных областей, но сложной ситуация остается в Донецкой области, где часть территории оккупировано. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал, как оккупанты пытались заставить выйти на работу учителей.
"Мы в этом шапито участвовать не будем!"
Таким образом, учителя школы в оккупированном населенном пункте Донбасса встретили требование оккупационной администрации выйти на работу.
Это действительно геройский поступок.
Прекрасно понимаю, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас постараются использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни".
РоSSиянам безразлично к детям – они пришли сюда убивать их и их будущее.
С начала широкомасштабного вторжения, оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов.
Они насколько циничны, что даже несмотря на страшные разрушения и смерть, которые принесли на нашу землю, нагло использовать детей в своей пропаганде", - написал Кириленко.