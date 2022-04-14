Правительство Чехии выделило более 80 тыс. евро для музеев Украины

Деньги пойдут на материалы по списку, составленному украинскими музейщиками.

Правительство Чехии выделило более 80 тыс. евро для музеев Украины
Міністр культури Чехії Мартін Бакса
Фото: thecesko.cz/

Министерство культуры Чехии выделило более 80 тыс. евро в помощь украинским музеям. Об этом сообщил министр культуры Чехии Мартин Бакс в интервью "Радио Украина" в Праге.

"Это более двух миллионов крон из наших ресурсов, увидим, сколько пострадавших предметов (искусства, - Ред.) покроет эта сумма, и соответственно рассмотрим дальнейшую помощь", - сказал министр.

Он также отметил, что помощь будет базироваться на списке конкретных просьб, сформулированных украинской стороной – в основном это упаковочный материал для спасения украинских коллекций. Чешский Национальный музей закупит согласованные правительством предметы, а затем организует транспортировку в Украину – такая схема уже использовалась при помощи культурных институтов Сирии.

Коммуникация с украинскими музейщиками проходит через посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

Чехия также предложила украинским музеям мощности чешских консервационно-реставрационных мастерских и помещения, где можно хранить вещи. Впрочем, по словам министра, в настоящее время украинские музеи не планируют вывозить коллекции за границу.

Напомним, согласно данным, обнародованным Секретариатом ЮНЕСКО, к 31 марта роSSийские войска в Украине повредили или разрушили 53 объекта культуры.



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