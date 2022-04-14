Правительство Чехии выделило более 80 тыс. евро для музеев Украины

Министерство культуры Чехии выделило более 80 тыс. евро в помощь украинским музеям. Об этом сообщил министр культуры Чехии Мартин Бакс в интервью "Радио Украина" в Праге.

"Это более двух миллионов крон из наших ресурсов, увидим, сколько пострадавших предметов (искусства, - Ред.) покроет эта сумма, и соответственно рассмотрим дальнейшую помощь", - сказал министр.

Он также отметил, что помощь будет базироваться на списке конкретных просьб, сформулированных украинской стороной – в основном это упаковочный материал для спасения украинских коллекций. Чешский Национальный музей закупит согласованные правительством предметы, а затем организует транспортировку в Украину – такая схема уже использовалась при помощи культурных институтов Сирии.

Коммуникация с украинскими музейщиками проходит через посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

Чехия также предложила украинским музеям мощности чешских консервационно-реставрационных мастерских и помещения, где можно хранить вещи. Впрочем, по словам министра, в настоящее время украинские музеи не планируют вывозить коллекции за границу.

Напомним, согласно данным, обнародованным Секретариатом ЮНЕСКО, к 31 марта роSSийские войска в Украине повредили или разрушили 53 объекта культуры.