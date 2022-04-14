Корректировщик огня попался в Харькове, фото: "делал снимки после обстрелов"

полиция

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к корректировке вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Мужчину выявили 13 апреля в одном из недостроев города. Он стоял на крыше и делал снимки на мобильный телефон сразу после того, как оккупанты снова обстреляли несколько объектов городской инфраструктуры.

Во время проверки в телефоне мужчины обнаружили фото, которые он отправлял на мобильные телефоны из РоSSии

Патрульные передали задержанного представителям соответствующих служб.

полиция, копы, патрульные


Алексей Ионов, politeka.net

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