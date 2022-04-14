Украинские десантники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в южных областях — Генштаб ВСУ

Получив значительные потери, роSSийские захватчики были деморализованы и начали отступать, информирует ZN.ua.

Украинские десантники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в южных областях — Генштаб ВСУ
© Facebook/Генштаб ВСУ

Бойцам Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины удалось освободить от роSSийских оккупантов несколько населённых пунктов в южных областях Украины, сообщает Генштаб ВСУ.

«Так недавно подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС роSSийской федерации. В частности, были заблаговременно проведены необходимые меры по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в силу определенных обстоятельств ход проведения данной операции подробно не раскрывается, однако подчеркнули, что Львовские десантники действовали очень успешно.

«Получив значительные потери, роSSийские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате Львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов», – говорится в сообщении.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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