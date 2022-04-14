Состоялся четвертый обмен пленными, Украина вернула 30 человек, среди которых 8 гражданских

Сегодня, 14 апреля, состоялся четвертый обмен пленными с Россией . Украине удалось вернуть 30 человек, среди которых 8 гражданских.

Об этом сообщила Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", – сообщила чиновник.

Напомним, 1 апреля было освобождено 86 украинских военнослужащих, среди них – 15 женщин.

24 марта в Украину вернулись 19 моряков с острова Змеиный и еще 10 военнослужащих. Украина отдала 10 захваченных в плен оккупантов и 11 гражданских роSSийских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы.

9 апреля состоялся третий обмен пленными, Украина вернула 26 человек. Среди них 12 украинских военных, из которых одна женщина-офицер, 14 гражданских, включая девять женщин.

До этого Украина обменяла пленного мэра Мелитополя на солдат-срочников, которых РоSSия отправила на войну.